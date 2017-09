Dit moet u allemaal doen om als Rode Duivelfan een ticket voor het WK te bemachtigen

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 22u18 Bron: Belga

De Rode Duivels mogen hun WK-ticket gisteren in Griekenland dan op zak hebben gestoken. De supporters moeten nog even wachten om hun tickets voor Rusland te boeken. Dat maakte de Belgische voetbalbond (KBVB) bekend in een persbericht.

"Op vrijdag 1 december 2017 vindt in Moskou de loting voor het WK plaats. Pas dan weten we waar, wanneer en tegen wie de Rode Duivels zullen spelen in Rusland", communiceert de voetbalbond. Belangrijk: enkel leden van Fanclub 1895, de officiële Rode Duivels-fanclub, kunnen tickets aankopen voor de Belgische vakken.



De ticketverkoop wordt georganiseerd door de FIFA. De ticketprijzen variëren naargelang de categorie (1-2-3). Voor de inwoners van Rusland is er een aparte categorie 4 voorzien.



"De KBVB werd ingelicht over het principe van de 'FAN ID'", gaat de bond verder. "Bovenop jouw ticket zal je tijdens het WK moeten beschikken over een gepersonaliseerde bezoekerskaart (FAN ID). De kaart is naamsgebonden inclusief foto en is verplicht voor alle houders van een ticket. De FAN ID geeft recht op een visa-vrije toegang tot Rusland en is meteen geldig voor het volledige WK."



Voor het EK voetbal in Frankrijk in 2016 klaagden vele Belgische supporters over de wijze waarop de tickets voor wedstrijden van de Rode Duivels werden toegekend.