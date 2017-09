"Stop nu met Lukaku uit te fluiten"

Frank Dekeyser

4/09/17 - 13u01

© afp.

Romelu Lukaku zal altijd voor -en tegenstanders hebben. Maar de cijfers zijn wat ze zijn: Lukaku scoorde tien keer in de kwalificatiecampagne van de Rode Duivels. "Stop nu met hem uit te fluiten", zegt Marc Van Der Linden aan onze redactie. "Hij is de aanvalsleider van de Rode Duivels", zegt Nico Claesen.

Van Der Linden scoorde zelf zeven keer in de kwalificatiecampagne voor het WK 1990 in Italië, Nico Claesen scoorde zeven keer als voorbereiding op het EK 1988. Zij beoordelen Lukaku aan de hand van drie pertinente vragen.



Hoe straf is Lukaku?

Van Der Linden: "Het is fantastisch wat hij presteert. Je moet er eens bij stilstaan. Romelu is nog steeds jong, hé. Maar toch heeft hij de laatste jaren progressie gemaakt. Zijn eerste baltoets en controles zijn beter geworden, net als het kaatsen. Alleen moet hij toch nog proberen om zijn lichaam meer te beschermen. Lukaku 'hangt' nog teveel in zijn tegenstander. Langs de andere kant: er straalt zoveel kracht van hem uit....."



Claesen: "Zeer straf. Een spits leeft van doelpunten. (lacht) Je kan niet ontkennen dat hij niet gescoord heeft. Die tien doelpunten zijn fantastisch. En ik zie ook verbetering in hoe hij op het veld staat. Lukaku heeft zeer veel bijgeleerd en dat is belangrijk. Als je jong bent, moet je werken aan je mindere punten. Ik ben er zeker van: Romelu gaat nóg sterker worden." © ap. © photo news.

Is Lukaku definitief gelanceerd?

Van Der Linden: "Ja. Hij is goed begonnen aan het seizoen bij Manchester United én hij heeft ook de voorbije seizoenen veel getoond in de Premier League bij Everton. Romelu is sterk, ook mentaal. Een paar jaar terug was hij misschien nog gevoelig voor kritiek, dat is nu verdwenen. Dat Lukaku mentaal zo sterk is, heeft te maken met het feit dat hij al sinds zijn zestiende in een eerste elftal speelt. Omringd door oudere spelers en zelf slim genoeg om met alles om te gaan. Hij liep nooit naast schoenen en stal met zijn ogen. Het heeft hem gesterkt."



Claesen: "Daar ben ik honderd procent zeker van. Er moet voorlopig niet meer gesproken worden over Origi of wie weet ik allemaal. Lukaku heeft het allemaal stap per stap gedaan. Hij heeft het voordeel dat hij stressbestendig is. Hij speelt bij een topclub waar de concurrentie sowieso hoger ligt." © ap.