OPROEP: Wij zoeken de jonge fan die meeviert met onze Duivels?

Door: redactie

4/09/17 - 12u15

© reuters.

De Rode Duivels kwalificeerden zich gisteren na een 1-2-zege bij Griekenland voor het WK in Rusland. Tot jolijt van spelers en fans. Bovenstaande supporter kwam zelfs meevieren met zijn helden op het veld. Wij hadden hem graag even gesproken over zijn stunt. Kent of bent u de persoon op bovenstaande foto? Neem dan even contact op met onze collega via sven.spoormakers@persgroep.be en vergeet zeker uw telefoonnummer niet.