Mulder: "Welke kant moet de analist nou kiezen: die van de kwalificatie (bravo) of die van de technisch-tactische prestatie (slecht)?"

Jan Mulder

4/09/17 - 10u21

© photo news.

Daar staat de analist. Welke kant van de analyse moet hij na Griekenland-België nou kiezen: die van de kwalificatie (bravo) of die van de technisch-tactische prestatie (slecht)? Moet hij de lichtpuntjes (Courtois en de twee goals) benadrukken of de algehele malaise van deze match (traag en treurig)?



Mijn gevoel stuurt me de positieve richting op: leve Thibaut Courtois, het schot van Jan Vertonghen en de goal die Meunier aan Lukaku gaf. Binnen een week heeft niemand het nog over het stroperige, op niks trekkende spel van de Rode Duivels. In de top telt slechts het resultaat, voetbal is geen sport waarbij een bekwame jury de winnaar aanwijst door een bordje met een cijfer omhoog te steken.



Maar Griekenland is een beginnetje, er moeten nóg resultaten volgen en meestal bereik je dat met goed, snel spel. Daarvoor heb je een regisseur nodig die 'de lijnen uitzet'. Kevin De Bruyne. Roberto Martinez denkt er anders over en liet De Bruyne rennen, zwemmen, zweten op plekken waar geen regie te halen valt.



Misschien is deze zienswijze van de coach effectief (er werd met 2-1 gewonnen) en de allermodernste manier van voetballen, maar wij, supporters en analisten, zijn niet gerust gesteld. Dit gaat de goede en tevens de verkeerde kant op. Ondergetekende is tenminste niet hoopvol dat je hier wereldkampioen mee wordt. Of is dat de bedoeling niet?