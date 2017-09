Duivels evenaren langste ongeslagen reeks: volgende maand record?

Johan Serkijn

4/09/17 - 06u37

© belga.

De Rode Duivels bleven in Griekenland voor de elfde keer op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 1 september 2016 in de oefeninterland tegen Spanje (0-2).

Onder Guy Thys/Walter Meeuws (in 1988-1989) en Georges Leekens (in 2010-2011) speelden de Belgen ook elf matchen op rij zonder er eentje te verliezen. Op 7 oktober kan het team van bondscoach Roberto Martinez het record in Bosnië-Herzegovina verbeteren.