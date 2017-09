Meunier toch niet tevreden: "Jammer dat we ons kwalificeren met zo'n prestatie"

Wouter Devynck

3/09/17 - 23u59

© photo news.

Niet iedereen had enkel maar oog voor de kwalificatie. Thomas Meunier met name, kon de mindere match niet zomaar relativeren. "Jammer dat we hier komen winnen met zo'n prestatie", sprak hij eerlijk als altijd. "Nu, we wisten dat het een klotematch zou worden. Zoals in de heenmatch, met een ploeg die een defensief blok neerzet en alles geeft. Dat zijn nu eenmaal hun kwaliteiten. En wij speelden ook wat nonchalant. Ik ben zeker tevreden met de winst en de kwalificatie, maar er ontbrak absoluut iets. We stonden helemaal niet goed. Er zat ook veel afval in ons spel: veel slechte passen, te weinig beweging, gemiste kansen. Waaraan dat lag? Ik weet het niet echt, maar ik denk wel dat we niet gewoon zijn om tegen zó'n defensief blok te spelen. Dan is het moeilijk oplossingen te vinden."