Vertonghen scoort openingsdoelpunt: "We hadden goal nodig"

Wouter Devynck

3/09/17 - 23u55

Dank u, Jan Vertonghen. Hij was het die de Rode Duivels op weg zette naar de zege met het openingsdoelpunt. Een harde knal in de benedenhoek. "We voelden dat we die goal nodig hadden", aldus Vertonghen. "Als het 0-0 blijft, blijft het toch gevaarlijk. Na die 0-1 was het de bedoeling om de boel dicht te houden. Alleen scoorden zij vlak daarna en moesten we toch weer aan de bak. Gelukkig kwam er een prachtvoorzet van Meunier en maakte Lukaku het mooi af."



Een mooie afsluiter van een moeilijke match. "De Grieken kwamen er gevaarlijk uit, wij stonden af en toe niet echt goed opgesteld. Lastige wedstrijd. Ze wouden frustreren, verdedigen en dan gokken op die counter. Nu, het belangrijkste was de kwalificatie. Al was het dan niet met goed spel, we zijn er toch." Maar dat het straks op het WK een stuk beter zal moeten, daar was Vertonghen niet blind voor. "Het tempo was vrij laag, het veld was droog, we konden niet genoeg de ruimte vinden. Gelukkig kwam er in de tweede helft meer ruimte. Als wij er dan ook meer mee doen, dan scoor je nog eens extra. Maar dat kon ook aan de andere kant het geval geweest zijn."



Gelukkig maakten de Duivels een goal meer. Reden genoeg om een feestje te bouwen. "We vliegen direct terug en de meesten hebben een druk programma bij hun club. Het feest zal iets minder zijn dan in Kroatië vier jaar geleden, maar we gaan er toch één op drinken."