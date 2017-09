Door: redactie

3/09/17

© photo news.

FOTO'S Er is nog (veel) werk aan de Duivelse winkel, maar kijk: we staan toch maar weer op het WK. Een duizendtal Belgische fans maakte de verplaatsing naar Athene mee. Zij zagen de Duivels allesbehalve goed spelen, maar via goals van Vertonghen en Lukaku wel de volle buit binnen halen. Opdracht volbracht. Op naar Rusland. "En als we gaan, dan gaan we met z'n allen..."