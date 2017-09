We gaan, en nog nooit waren we er zo snel bij! Duivels plaatsen zich voor WK na lastige zege in Griekenland

'Red Rom' doet het opnieuw: Lukaku met zijn tiende goal in deze kwalificatiecampagne en ook de beslissendste. © epa.

Een bizarre avond in Athene. Lang stroeve Duivels, maar uiteindelijk wel onze dertiende kwalificatie voor een wereldkampioenschap. Nog nooit waren we zo vroeg geplaatst voor een WK-eindronde. Met dank aan Vertonghen die de ban brak en Lukaku die de 1-1 meteen uitwiste. De champagne mag ontkurkt worden, maar toch liefst drinken met mate.

Roberto Martínez druk gesticulerend langs de zijlijn. Hij zag dat het lang niet goed was. © reuters. Vertonghen heeft er net 0-1 van gemaakt. © photo news.

De betrachting volgend jaar in Rusland, met deze generatie, is het winnen van het WK. Ja toch? Maar de werken van Roberto Martínez, voor dat hogere doel binnengehaald, zijn bezaaid met forse twijfels. Groeit het geloof in wedstrijden als thuis tegen Estland (8-1), dan zijn ook de miskleunen zoals Griekenland thuis (1-1) legio. Matchen waarin blijkt dat 'Onze Jongens' nog niet klaar zijn om mee te dingen naar de opperste voetbalglorie. Vooral als de tegenstander niet luistert naar datzelfde Estland of Gibraltar, krijgen de criticasters hun gelijk. Zo ook zeventig minuten lang in Athene.



Akkoord, er waren de nodige excuses. Hazard werd na zijn enkelblessure niet voor de leeuwen gegooid, Kompany bleek nog te veel last te hebben van de kuit, Witsel was geschorst. En ja, het was warm. En er lag zand op het veld. Maar de keuzes van Martínez waren geen voltreffers. De Bruyne speelde als vervanger van Hazard op de tien wel erg ongelukkig en op het middenveld liep de combinatie Dembélé-Fellaini stroef. Ook achterin was het soms beven. Donis ging op wandel na balverlies Dembélé, Courtois bracht redding. Zoals onze 1 dat ook deed op een knap schot van Stafylidis. Met de vingertoppen tikte hij tegen de paal. Courtois, de enige met een echte voldoende bij de pauze.