Duivels voor dertiende keer naar WK: een handleiding

Kjell Doms

3/09/17 - 22u33

© photo news.

Het aftellen kan beginnen, binnen exact 285 dagen start het 21ste WK voetbal in Rusland. Voor veel landen is het nog bang afwachten, - niet waar, Nederland - maar de Duivels zijn nú al zeker van een plaatsje op het WK. Voor de twaalfde keer in de geschiedenis zijn ze erbij. Wat een luxe toch. Bestel je tickets, boek je hotels en begin al maar te dromen. Rusland, de Rode Duivels komen eraan!

• Openingwedstrijd: 14 juni om 17 uur: Rusland - ? (Moskou, Luzhniki satdion) • 1/8ste finales: 30 juni tot 3 juli • Kwartfinales: 6 en 7 juli • Halve finales: 10 juli om 20 uur (Sint-Petersburg, Nieuwe Zenitstadion) en 11 juli om 20 uur (Moskou, Luzhniki stadion) • Finale: 15 juli om 16 uur (Moskou, Luzhniki stadion)



12 stadions in 11 gaststeden • Nieuws Zenitstadion (Sint-Petersburg) 66.881 plaatsen: Eén halve finale en de strijd om het brons zal in het nieuwe stadion van Zenit St-Petersburg betwist worden. Met een prijskaartje van één miljard euro is dit niet het grootste, maar zeker wel het duurste en modernste stadion.

• Luzhniki stadion (Moskou) 81.000 plaatsen: Als alles volgens plan verloopt is dit het eindstation voor onze Rode Duivels. Op 15 juli wordt hier immers de finale gespeeld. Met 81.000 plaatsen is dit het grootste WK-stadion. Luzhniki stadion. © photo news.

• Otkrytie Arena (Moskou) 45.360 plaatsen: Het kleine broertje van Luzhniki is de thuisbasis van Spartak Moskou. Een modern stadion in het hartje van de hoofdstad.

• Strelka Stadion (Nizjni Novorgrad) 44.898 plaatsen: Nizjni Novograd is met 1,25 miljoen inwoners de op vier na grootste stad van Rusland. In het nieuwe Strelka stadion worden in totaal zes partijen gespeeld.

• Arena Baltika (Kaliningrad) 35.000 plaatsen: Deze nieuwe voetbaltempel wordt speciaal voor het WK in Rusland gebouwd en er zullen vier groepsmatchen worden gespeeld. Kaliningrad ligt in Noord-Westen van Rusland, op amper 50 kilometer van de grens met Polen. Arena Baltika. © photo news.

• Centraal stadion (Jekaterinenburg) 44.130 plaatsen: Het Centraal stadion in Jekaterinenburg biedt normaal gezien plaats aan 27.000 toeschouwers, maar voor speciale gelegenheden kan de capaciteit opgetrokken worden tot 44.130. Het is de meest oostelijk gelegen speelstad op het WK. FK Oeral uit de eerste klasse speelt er zijn thuiswedstrijden. Tijdens het WK zullen hier vier poulematchen worden afgewerkt.

• Morodovia Arena (Saransk) 45.015 plaatsen: Saransk is de hoofdstad van Morodovië, een autonome deelrepubliek van Rusland. Hier staat de gloednieuwe Morodovia Arena, een optrekje dat plaatsbiedt aan iets meer dan 45.015 toeschouwers. Na vier wedstrijden in de groepsfase zal het lokale team FK Morodovia Saransk, een Russische tweedeklasser - hier zijn intrek nemen. Vier groepsfases zullen in dit stadion worden afgewerkt Nizhny Novgorod. © photo news.

• Kazan Arena (Kazan) 45.105 plaatsen: Een kwartfinale, een achtste finale en vier groepswedstrijden zullen in de Kazan Arena worden gespeeld. In het stadion van Rubin Kazan werden ook op de Confederations Cup al vier partijen gespeeld.

• Rostov Arena (Rostov aan de Don) 43.702 plaatsen: Ook in Rostov wordt speciaal voor het WK een nieuwe stadion neergepoot. Rostov is een badplaats aan de Zee van Azov. Hier worden vier poulematchen afgewerkt en één achtste finale.

• Olympisch stadion Fisjt (Sotsji) 47.659 plaatsen: Dit stadion in een schelpvorm werd in 2014 gebouwd voor de Olympische Winterspelen. Sindsdien is het ook de nieuwe thuisbasis van de Russische nationale ploeg. Met vier poulematche, één achtste en één kwartfinale worden hier in totaal zes wedstrijden gespeeld.

• Volgograd Arena (Wolgograd) 45.015 plaatsen: Aan de oevers van de Wolga wordt nog koortsachtig gewerkt aan de bouw van de Volgograd Arena, eind dit jaar moet het klaar zijn. In de thuishaven van FK Rotor Volgograd - een derdeklasser - staan vier poulematchen op het menu. Volgograd Arena. © photo news.

• Cosmos Arena (Samara) 44.918 plaatsen: Ook dit stadion is nog volop in opbouw en moet begin 2018 operationeel zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling op de Cosmos Arena op een braakliggend terrein buiten de stad te bouwen. Door een gebrek aan wegen ernaar toe werd daar vanaf gezien en werd het midden een woonwijk gebouwd. Rusland zal hier zijn derde poulematch spelen.

Wist u dat... Zabivaka met de Duitse bondscoach Joachim Löw. © epa. • de meest westelijke speelstad Kaliningrad is? Ze ligt op 1.424 km van Brussel, zelfde tijd dan in België, in de zomer gemiddeld 17 graden Celsius.

• de meest oostelijke speelstad: Jekaterinenburg is? Ze ligt op 4.341 km van Brussel, 3 uur later dan in België, in de zomer gemiddeld 17 graden Celsius.

• de loting voor de eindronde op vrijdag 1 december in het Kremlin in Moskou zal plaatsvinden?

• Zabivaka de mascotte van het WK is? Met 57% van de stemmen hield de wolf een tijger en een kat achter zich. Zabivaka wil in het Russisch zeggen 'degene die scoort'.

Duivels verblijven in Moskou Tijdens het WK zal onze nationale ploeg zijn intrek nemen in de Moscow Country Club Golf Resort. Het hotel, met 18 holes golf course, is een oase van rust in de groene long van Moskou, op 40 kilometer van het stadscentrum. Het hotel beschikt over 131 kamers, 11 vergaderzalen, een auditorium met 247 plaatsen en een balzaal waar tot 150 gasten kunnen zitten.