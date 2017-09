Ons rapport: Courtois uitblinker, vijf Rode Duivels gebuisd

Rudy Nuyens

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar onze Rode Duivels mogen dankzij een 1-2-overwinning in Griekenland volgend jaar naar het WK. Als ploeg krijgt België 6/10 voor haar match in Athene, terwijl Courtois de grote uitblinker was. Hier ons individueel rapport voor de manschappen van bondscoach Roberto Martinez.

Thibaut Courtois 8

Hield de Rode Duivels voor de rust meermaals recht, onder meer met een wereldsave op een schot van Stafylidis. Kansloos bij de tegengoal van Zeca.

Thomas Meunier 5

Niet de Meunier zoals we die kenden in de rest van de campagne. Zijn voorzetten en inspeelpasses waren te onzuiver, op die ene beslissende pass op Lukaku na.

Toby Alderweireld 4

Stond defensief zijn mannetje, maar vond in de opbouw geen aanspeelpunten, met teveel slorgdigheden tot gevolg. Knalde een mogelijkheid voorlangs.

Thomas Vermaelen 5

Kon zijn gebrek aan wedstrijdritme niet wegstoppen. Had het aanvankelijk bijzonder lastig met de snelle uitbraken van Donis, maar herpakte zich na de rust.

Jan Vertonghen 7

De beste Belgische verdediger. Redde de meubelen toen Fortounis alleen op doel af dreigde te gaan. Stelde de kwalificatie veilig met een geweldige goal.

Mousa Dembélé 4

Probeerde direct te spelen en zo wat vaart in het spel te krijgen, maar te vaak vond hij geen aanspeelpunten. Leed met zijn kwaliteiten te vaak balverlies.

Marouane Fellaini 4

Mikte een vroege kopkans over, maar bleef net als vele anderen onder niveau. Won wel duels, maar koos aan de bal teveel voor risicoloze oplossingen.

Kevin De Bruyne 5

Zowat de enige Rode Duivel die nog wat ideeën had aan de bal, maar de uitvoering liet ook bij hem te vaak te wensen over.

Yannick Carrasco 4

Infiltreerde in de aanvangsfase een paar keer als een kamikaze, maar deemsterde daarna weg. Bracht redding toen Zeca door was. Was iets beter na de rust.

Dries Mertens 4

Liep er voor voor spek en bonen bij. Behoorde in deze campagne vaak tot de uitblinkers, maar blonk nu uit in afwezigheid. Zorgde één keer voor gevaar in slotminuut.

Romelu Lukaku 7

Vroeg aanhoudend de bal, maar kreeg die nooit op het goeie moment aangespeeld. Scoorde uit de eerste kans die hij kreeg en haalde daarna nog eens zwaar uit.

