Jan Vertonghen wil klus in Griekenland al afmaken: "Niet onze stijl om voor gelijkspel te gaan"

Waarom een feestje uitstellen? Jan Vertonghen ziet er evenmin het nut van in. Hij wil in het zonovergoten Athene klinken op de WK-kwalificatie - de ideale zomer party.

Zou Jan Vertonghen de weekendkrant van Het Laatste Nieuws gelezen hebben? 'Wínnen, natuurlijk', was de titel op de sportkatern. Wel, Vertonghen denkt er net zo over. "Het is niet onze stijl om voor een gelijkspel te gaan. Trouwens, ik heb al vaker in dit soort situatie gezeten en het is nooit een goede ingesteldheid om voor een punt te gaan, zelfs al is een gelijkspel genoeg. We gaan hier de kwalificatie proberen veilig te stellen."

We moeten straks de juiste tegenstanders vinden, om ons voor het WK voor te bereiden op verschillende systemen en tactieken Jan Vertonghen Het is ooit anders geweest, weet Vertonghen. "Ik heb zes of zeven campagnes meegemaakt en dit is een luxesituatie. Eén die we zelf hebben afgedwongen. Kijk naar ons doelsaldo. Alleen thuis tegen Griekenland hadden we er meer van verwacht." België beet toen zijn tanden stuk op de stugge Grieken. "Verdedigend zijn ze moeilijk te ontwrichten", herinnert Vertonghen zich. "Zeker in het eerste uur waren we spaarzaam met onze kansen. En de Grieken speelden zo verdedigend dat we onze focus niet behielden. Dat moet nu beter. Het tempo moet hoger en we moeten achterin de nul proberen houden, want ik verwacht een soortgelijke match als die heenwedstrijd."