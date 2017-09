Onze chef-voetbal neemt het op voor bekritiseerde Carrasco: "De Figo van België"

Door: Stephan Keygnaert

Ach, laat Carrasco toch Carrasco zijn. Nauwelijks een halfuur na afloop van de wedstrijd tegen Gibraltar stond hij fris gewassen ineens in de perszaal van Sclessin - verloren gelopen. Met die herkenbare blik waar altijd een kwartje tristesse van afstraalt. Nerveuze tred. Niet goed wetende welke deur hij zou openen - het beeld van de kwiskandidaat die raadt achter welk poortje zijn gelukskaart ligt.



'Tu vas oú, Yannick?'

'Je cherche ma famille.' Yannick keek nauwelijks op.



Hij houdt niet van de journalisten, van wie hij meent dat zij niet van hém houden. Veel collega's vinden Carrasco arrogant en hautain. Nu ja, dat straalt hij wel een beetje uit. In de loop van de week werd hij bij de bondscoach eens te meer in vraag gesteld. Daarbovenop vrijdagochtend in veel media een magere quotering na zijn wedstrijd tegen Gibraltar.



Dat doet ons, Carrasco-liefhebbers van het eerste uur, pijn.



Carrasco doet denken aan Luís Figo - weliswaar niet zó goed. Poëten op hun schiereiland, daar op links. Diezelfde sleepbeweging. Altijd maar weer het duel aangaan met de back. Allesbehalve alibivoetballers - nooit gemakshalve willen schuilen in het pak van een overbevolkt centrum.



De risicofactor op de flank is groot. Je bent makkelijk blootgesteld aan kritiek. Vorm en vertrouwen zijn noodzakelijke voorwaarden.



Figo blééf het proberen - tien, twintig dribbels en slaloms per wedstrijd, duizenden in zijn hele carrière. Zo ook Carrasco - verantwoordelijkheid als levensmotto.



Hij is titularis in Atlético Madrid onder Diego Simeone. Veeleisende ploeg, veeleisende coach. Maar Carrasco mag er Carrasco zijn - de Belgische variant van de Portugese fado van Figo. Wie de grilligheid van de artistieke vleugelaanvallers niet aanvaardt, of nog erger niet begrijpt, schiet tekort.



'La salle pour les familles est derrière le bar'.

'Merci', klonk het op fluistertoon.

Fuerza, Yannick.