Onze huisanalist Marc Degryse over de nakende WK-kwalificatie: "Veel gelukkiger kan Lukaku niet zijn"

Vanavond kunnen de Rode Duivels zich plaatsen voor het WK 2018 in Rusland. Onze huisanalist Marc Degryse laat zijn licht schijnen over de campagne van België tot nog toe, de wedstrijd in een kolkend Grieks stadion en een herboren Romelu Lukaku.

© photo news. "Zowel bij zijn club, Manchester United, als de Rode Duivels werkt Lukaku met een coach die hem kent. Die weet hoe hij in elkaar steekt. Onder Marc Wilmots was dat niet het geval. Lukaku toonde zich toen niet altijd even happy. Ik herinner me nog dat hij op het WK een flesje water wegtrapte toen hij gewisseld werd. Die tijd is voorbij. Veel gelukkiger dan nu kan Lukaku niet zijn. Hij zit in een comfortzone. Eén die hem toelaat om optimaal te presteren. Al zal Lukaku pas over een perfect gevoel spreken als hij straks de titel pakt met United en wereldkampioen wordt in Rusland - hij is steeds hongerig geweest."



"Met zijn negen doelpunten heeft hij deze kwalificatiecampagne hoe dan ook naar zijn hand gezet. Hij vermeed tot dusver ook de enige nederlaag, door thuis tegen Griekenland in de slotminuten alsnog gelijk te maken. Het bewijs dat Lukaku nooit opgeeft."

Hoog ritme "De omstandigheden straks - een hectisch stadion - mogen geen excuus vormen. De Rode Duivels moeten er zich kwalificeren, na het gelijkspel van Griekenland tegen Estland. Het wordt daarbij zaak om het ritme hoog genoeg te leggen, je niet in slaap te laten wiegen door die Grieken. Kijk, je mag ze geen moment met rust laten. Jaag hen op. Grijp ze bij de keel. Ga op zoek naar die voorsprong, vanuit de dominantie. Zoals tegen Gibraltar - oké, het was máár Gibraltar, maar toch..."

"Griekenland is de enige ploeg die het België in deze campagne wat moeilijk gemaakt heeft. Ik mag aannemen dat de bondscoach en de spelers daar lessen uit getrokken hebben, want daar hamert Martínez toch altijd op. Hij wil progressie zien. Wel, in zulke stugge wedstrijden mag je achterin geen fouten maken zoals in de heenmatch."