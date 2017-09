Hazard op bezoek bij U21: "Veel succes, ik hoop jullie over enkele jaren bij de Rode Duivels te zien"

VDVJ

video De Rode Duivels staan op een zucht van het WK. Maar Jong België heeft nog een lange weg af richting het EK van 2019 in Italië. En dus zorgen Eden Hazard en co voor een peptalk

De Belgische beloften zijn goed begonnen aan hun EK-kwalificatiecampagne. Eind maart werd Malta met 2-1 opzij gezet. Al staat de eerste test pas komende dinsdag op het programma. Dan wacht Turkije - één van de sterkste ploegen in Groep 6.



In de aanloop naar dat duel kan trainer Johan Walem rekenen op steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan de Rode Duivels geven hun 'opvolgers' een inspirerende motivatiespeech. Onder meer Chelsea-spits Michy Batshuayi, wiens kleine broer Aaron Leya Iseka bij de U21 zit, geeft raad. "Ze kunnen zich kwalificeren voor een mooi tornooi. Het is aan hen om te tonen tot wat ze in staat zijn." Doelman Koen Casteels springt bij: "Je moet er alles aan doen om EK's en WK's te kunnen halen."



Aanvoerder Eden Hazard, die zelf nooit uitkwam voor de U21, deelt eveneens zijn geheim tot succes. "Altijd plezier blijven hebben op het veld - dát is het belangrijkste in het voetbal. Het maakt niet uit of dat nu bij de jongsten is, de U21 of bij ons." Afsluiten doet de Chelsea-aanvaller met een knipoog. "Veel succes. Ik hoop jullie over enkele jaren bij de Rode Duivels te zien."



Jong België speelt komende dinsdag hun EK-kwalificatieduel tegen Turkije. De wedstrijd gaat door om 20 uur in het stadion van OH Leuven. Tickets voor de wedstrijd kosten online 5 euro. Aan de kassa is dat het dubbele.