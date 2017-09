Ex-Rode Duivels in koor: "We hebben zo veel kwaliteit, we gaan ons vanavond plaatsen voor het WK"

Dries Mombert en Mike De Beck

3/09/17 - 11u30

© rv.

Winnen we straks in Athene of niet? Die hamvraag legden wij voor aan vier ex-Rode Duivels die elk al één of meerdere WK's op hun conto hebben staan. Mogen we vanavond al onze tickets voor Rusland boeken? Vier oud-internationals aan het woord, samen goed voor 183 caps bij de nationale ploeg.

Lorenzo Staelens - 70 interlands - WK 1994 en WK 1998 © photo_news. "De kwalificatie komt sowieso. En of dat na vanavond is of na de wedstrijd tegen Bosnië, maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar ik heb er wel vertrouwen in. De groep zit nog fris, het seizoen moet nog starten en iedereen is gretig. Komt die wedstrijd in juni, dan is dat een ander verhaal. Tegen Gibraltar kon je al zien dat iedereen 100% gefocust is en dat de motivatie aanwezig is om er vol voor te gaan."



"Een punt is eigenlijk ook al een goede zaak, maar gezien het talent in de kern moet de zege tegen Griekenland er vanavond gewoon komen. Als je ziet dat de Grieken zelf niet verder komen dan een gelijkspel tegen Cyprus, dan twijfel ik niet." De groep zit nog fris, het seizoen moet nog starten en iedereen is gretig. De kwalificatie komt er sowieso Lorenzo Staelens © photo_news.

Eric Van Meir - 38 interlands - WK 1994, WK 1998 en WK 2002 © ISO. "We moeten niet twijfelen aan de kwalificatie, ik zou er eerder van versteld staan als het ons straks niet lukt. Griekenland is wel een ploeg met een goeie organisatie, maar als de Rode Duivels hen meteen bij de keel kunnen grijpen, komt dat wel in orde."



"Het mag daar dan misschien wel een heksenketel zijn, ik vind dat we ons daar niets van moeten aantrekken. De Rode Duivels hebben zo'n talentrijke groep en als we de bal in de eigen ploeg houden dan denk ik niet dat we in de problemen komen. Dus ja, vanavond mogen we onze tickets boeken naar Rusland." Het mag daar dan misschien wel een heksenketel zijn, ik vind dat we ons daar niets van moeten aantrekken Eric Van Meir © belga.

Nico Van Kerckhoven - 42 interlands - WK 2002 © Photo News. "Ik denk wel dat ze zich al gaan plaatsen. Ik denk zelfs dat de Rode Duivels er gaan winnen. Als het vanavond niet gebeurt, dan wel de volgende wedstrijd. We moeten geen schrik hebben van Griekenland. Het gelijkspel in de heenwedstrijd kwam er nadat we thuis speelden tegen een ploeg die niet meevoetbalde. De Grieken zullen ook wel uitgaan van hun sterke defensie, maar na hun wedstrijd tegen Estland (0-0, nvdr.) moeten ze nu misschien ook wel iets terughalen."



"Voor de tweede plaats wordt het nog spannend tussen hen en Cyprus. Het thuispubliek wil ook wel iets meer zien dan een blok beton, denk ik. Tegenover ons Belgisch elftal denk ik dat het niet volstaat om enkel en alleen maar te verdedigen. Als je alleen maar verdedigt, krijg je vroeg of laat toch het deksel op de neus. Ik ben er 99,9 procent zeker van dat we onze tickets al mogen boeken voor het WK. Als het niet zo zal zijn, dan wel de volgende wedstrijd." Tegenover ons Belgisch elftal denk ik dat het niet volstaat om enkel en alleen maar te verdedigen. Als je alleen maar verdedigt, krijg je vroeg of laat toch het deksel op de neus. Nico Van Kerckhoven © belga.