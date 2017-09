Alderweireld: "Met één been op WK, zondag zorgen voor tweede been"

Mathieu Goedefroy

1/09/17 - 11u14

© rv.

Als het van Toby Alderweireld afhangt plaatsen de Rode Duivels zich zondag met sprankelend voetbal definitief voor het WK in Rusland. Dat zei de verdediger van Tottenham vanmorgen op een persmoment in Tubeke. "Het is belangrijk dat we na de goede prestatie tegen Gibraltar de lijn doortrekken", aldus de basispion van bondscoach Martinez. "We staan nu met één been op het WK in Rusland, zondag moeten we er gewoon voor zorgen dat we er met twee benen staan. Alleen zo kunnen we deze interlandperiode met een goed gevoel afsluiten."