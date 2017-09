Lukaku neemt standpunt in bij onze videoman: "Duivels moeten in verschillende stadions spelen"

Mathieu Goedefroy

1/09/17 - 10u45

© rv.

"De Rode Duivels moeten in verschillende stadions spelen over het hele land." Die boodschap bracht Romelu Lukaku - gisteren nog auteur van drie doelpunten tegen de dwergen van Gibraltar - vanmorgen voor onder meer onze camera. De spits van Manchester United neemt zo een duidelijk standpunt in temidden van de brandend actuele kwestie rond het nieuwe Eurostadion. "Ik ben niet echt fan van het stadion op de Heizel, met de piste enzo. Bovendien zijn er in België genoeg mooie stadions, dus waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Het is ook beter voor de fans, dan zouden ze allemaal eens de kans krijgen om ons te zien."