Niet alle Rode Duivels gaan fans begroeten, fluitconcert op Sclessin

Rode Duivels Met een mooie 9-0 tegen Gibraltar evenaarden de Rode Duivels de grootste overwinning uit hun geschiedenis. Toch was het niet één en al vreugde bij de nationale ploeg. Eerst was er de rode kaart voor Axel Witsel en na de wedstrijd zelfs nog een (licht) fluitconcert vanwege de eigen supporters.

Net na de wedstrijd hadden blijkbaar niet alle Rode Duivels tijd of zin om de supporters in Luik te gaan groeten. De voltallige bank begaf zich zelfs al naar de catacomben van Sclessin om daar de zege te vieren. Sommige fans stelden die actie niet op prijs en net na de wedstrijd weerklonk het gefluit dan ook op de Luikse tribunes.



Het was pas nadat Romelu Lukaku zijn teammaats had aangepord, dat de meesten toch nog even de supporters kwamen bedanken. Eén Rode Duivel had alvast een geldige reden. Door zijn rode kaart mocht Axel Witsel zelfs na de wedstrijd het veld niet meer betreden, de andere Rode Duivels deden dat gelukkig wel nog. Een nieuw relletje met de supporters vermeden?