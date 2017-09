Niet alle Rode Duivels gaan fans begroeten: "Een misverstand, geen arrogantie"

DMM/NP

Rode Duivels Met een mooie 9-0 tegen Gibraltar evenaarden de Rode Duivels de grootste overwinning uit hun geschiedenis. Toch was het niet één en al vreugde, want na de wedstrijd was er zelfs een (licht) fluitconcert omdat veel spelers de fans aanvankelijk niet gingen groeten. "Het was een misverstand", benadrukt Romelu Lukaku.

Net na de interland hadden blijkbaar niet alle Rode Duivels tijd of zin om de supporters in Luik te gaan bedanken. De voltallige bank begaf zich naar de catacomben van Sclessin om daar de zege te vieren. Sommige fans stelden die actie niet op prijs - her en der weerklonk gefluit op de Luikse tribunes.



Pas nadat Romelu Lukaku zijn ploegmaats had aangepord, kwamen de meesten nog even de supporters groeten. "Het was een misverstand", aldus de spits van Manchester United. "De coach had iedereen naar binnen geroepen om ons op de hoogte te brengen van de andere uitslagen. En als de coach je roept, wat doe je dan? Stel dat uw baas u nu zou roepen, dan ga je toch ook? (lachje) Sommige spelers gingen ook iets halen, of ondergingen een controle. Omdat het allemaal te lang naar mijn goesting duurde, ben ik ze gaan halen."



Met een stevige versnelling liep Lukaku richting de kleedkamer. "Dat ik het brandje geblust heb? Niet echt, want toen ik aankwam, stapte Eden al naar buiten."



Eén Rode Duivel had alvast een geldige reden om binnen te blijven. Door zijn rode kaart mocht Axel Witsel na de wedstrijd het veld niet meer betreden, de andere Rode Duivels deden dat gelukkig wel nog.



Martínez: "Spelers fans niet willen groeten? Integendeel!"

Bondscoach Martínez had donderdagavond al gereageerd op de vroege aftocht van sommige spelers. "Een aantal Rode Duivels speelde met tape en wilde zich eerst daarvan ontdoen. Maar het is zeker niet waar dat de spelers niet enthousiast waren om de fans te gaan groeten, integendeel. Dat de fans het zagen alsof sommigen hen niet wilden groeten? Dat is absoluut niet de boodschap die wij willen uitdragen."



Sterker nog, Lukaku riep deze ochtend op het trainingscomplex van de Rode Duivels op om vaker in stadions als die van Standard te spelen. "Ik ben niet echt fan van de Heizel, met die piste rond het veld. We hebben in België genoeg goede stadions, dus waarom zouden we die niet gebruiken? Ik hou van ervan om in kleinere stadions te spelen - de ambiance is veel beter. De Belgische federatie moet dit herbekijken. Laat ons in de toekomst in het stadion van Club Brugge, AA Gent, Genk, Standard en Anderlecht spelen. Dat is veel aangenamer. Het zou voor een nog betere band met de fans zorgen."