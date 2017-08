"We zullen Witsel missen in Griekenland"

Niels Poissonnier

1/09/17 - 00u27

Geen Axel Witsel zondag tegen Griekenland. Door zijn rode kaart is hij minstens één interland geschorst. "Dit is vooral spijtig voor Axel", zuchtte Hazard. "Stel dat we ons daar kwalificeren, dan zal hij het feest niet kunnen meemaken. Of ik de fase zag? Hij ging jammerlijk met zijn voet vooruit in dat duel. Instinctief en zonder na te denken. Misschien zat hij nog in de euforie na zijn fantastische goal. (lachje) Kijk, we weten allemaal wat Axel z'n kwaliteiten zijn. Hij is iemand die in de duels speelt, veel ballen recupereert. Dan kan er al eens zoiets gebeuren. Gelukkig is die speler niet geblesseerd uitgevallen."



Ook Yannick Carrasco blikte terug op de uitsluiting. "Het was niet zijn intentie om hem te raken. Voorts is het goed dat we met een man minder niet uit ons evenwicht werden gebracht, maar we zullen Axel wel missen tegen Griekeland."