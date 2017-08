Bewondering voor Eden

Niels Poissonnier

31/08/17 - 23u30

© photo news.

Het applaus weergalmde door Sclessin. Eden gaf zijn band aan Vertonghen en slenterende richting zijn broer Thorgan. Voldaan na een goal en een assist. Gibraltar keek bewonderend toe.

Eden zag er van in het begin de humor van in. Hoe kan het ook anders? Hij loopt zelfs in de Champions League tegen pakweg PSG met de glimlach te voetballen... Jean-Carlos Garcia kreeg na zo'n uur, bij 7-0, een respectvolle knipoog van Hazard. Alsof hij hem op die manier wat wou opbeuren.

Enkele minuten eerder had Hazard zelf een schouderklopje gekregen. Van de doelman van Gibraltar, Deren Ibrahim - een profvoetballer, zowaar, en tevens een bewonderaar van onze landgenoot. Ibrahim feliciteerde Hazard niet alleen met zijn perfecte assist op Meunier, die de 7-0 liet optekenen, hij applaudisseerde een kwartier voor tijd ook toen Thorgan zijn broer mocht aflossen. Wellicht hopend dat hij na afloop het shirtje van de Chelsea-vedette zou mogen ontvangen - een nee heb je, een ja kan je krijgen. © photo news.

Natuurlijk waren er de hattricks van Meunier en Lukaku, naast de efficiëntie flitsen van Mertens. Maar minstens zo belangrijk was de geslaagde rentree van Hazard. Zijn eerste officiële match sinds 27 mei, een paar dagen voor hij op training ongelukkig zijn enkel brak.



En zeg nu zelf: hoe kan je beter wedstrijdritme opdoen dan thuis tegen Gibraltar? Eden waande zich meer dan ooit in zijn achtertuin, dollend met zijn kinderen. Grappend met zijn ploegmaats ook - die misser van Carrasco vond hij best vermakelijk. Omdat de meeste aanvallen veelal over rechts verliepen, was het tot op slag van rust wachten tot Hazard op het scorebord verscheen. Vertrekkend vanuit buitenspel weliswaar, maar de lijnrechter van dienst was eveneens naar Luik afgezakt om veel doelpunten te zien. Hazard devieerde de voorzet van Meunier aan de eerste paal keurig in doel: 6-0, op dat moment. © belga. © photo news.