Mertens: "Jammer dat het niet 10-0 werd"

Dries Mertens glunderde na de 9-0 tegen Gibraltar: "Jammer voor hen, maar we moesten aan ons doelpuntensaldo denken."

De flankaanvaller was zelf ook alweer beslissend. Al was zijn goal niet moeders mooiste - een voorzet die de doelman knullig door zijn benen liet glippen. "Tja. Die moet je meenemen als aanvaller. Elke goal telt", knipoogde Mertens.



"Jammer dat we geen 10-0 winnen, dat zou een record geweest zijn. Die kansen van Vertonghen en Lukaku had ik er graag in zien gaan. Maar goed, 9-0 is ook mooi. We wilden ons tonen aan België - zo vaak spelen we hier ook niet - en we hebben geprofiteerd van het puntenverlies van onze concurrenten. Perfecte avond."