9-0! De Rode Duivels evenaren grootste zege ooit tegen machteloos Gibraltar

De Rode Duivels hebben Gibraltar platgewalst. Onze voetbalheren hadden absoluut geen kind aan het dwergland uit de Middellandse Zee, met een monsterscore tot gevolg. De 9-0 is een evenaring van de grootste zege uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. Een meer dan gesmaakte generale repetitie voor zondag dus, wanneer het in Athene echt om de knikkers gaat.

De heisa rond Radja Nainggolan kon even op pauze, tijd voor voetbal. Bij gelegenheid op Sclessin, want morgen staat de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion op het programma. Maar Luik of Brussel, Gibraltar - het nummer 206 op de FIFA-ranglijst - mocht nooit een probleem zijn.



En zo geschiedde. België begon fluks aan de wedstrijd en vooral flankspelers Mertens, Meunier en Carrasco voelden zich meteen in hun sas. Kleine Dries mocht als eerste zijn goaltje meepikken, met dank aan Gibraltar-doelman Ibrahim.



Daarna was het hek helemaal van de dam. Meunier en Lukaku dikten nog voor de twintigste minuut aan tot 3-0. En ook Witsel toonde dat hij in het verre China het voetballen nog niet verleerd is. De krullenbol pakte in 'zijn' Sclessin uit met een prinsheerlijke retro: 4-0. Even later zou diezelfde Witsel wel voor een smetje op het blazoen zorgen met een fikse overtreding. Doyle toonde geen genade en stuurde de middenvelder prompt naar de douche.



Maar ach, de forfaitcijfers stonden toen al op het bord en met de rust in zicht zorgde de wederoptredende Eden Hazard voor de 6-0. Een recordzege was in de maak, de dubbele cijfers wenkten.



