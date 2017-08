Meunier grote uitblinker, te vaak onzuivere Carrasco minste Duivel

Rudy Nuyens

31/08/17 - 22u50

© reuters.

De Rode Duivels lieten vandaag geen spaander heel van Gibraltar (9-0). Als ploeg krijgen ze van ons een 7/10, hierbij ons individueel rapport voor de troepen van bondscoach Roberto Martinez:

Zag dat er defensief weinig eer te rapen viel en leefde zich uit in de opbouw. Zuiver aan de bal, af en toe een rush tot aan de achterlijn.

Moest nauwelijks aan verdedigen denken en kon zich naar hartelust uitleven in de opbouw. Ging een paar keer zelf zijn kans op doel.

Yannick Carrasco 5

Was de minste van alle offensieve spelers bij de Rode Duivels. Te vaak te onzuiver in de passing en tot twee keer toe te onbesuisd in de afwerking.