Hoe 'Vince the Prince' en Bart Verhaeghe belangrijke rol speelden in akkoord rond premies

Vincent Kompany (31) speelde een sleutelrol in het akkoord over de premies van de Rode Duivels. 'Vince the Prince' ontpopte zich in de besprekingen als de ideale diplomaat. Zelf schrijft hij het akkoord vooral toe aan de veranderde houding van de voetbalbond en dus Bart Verhaeghe.

© belga. De wil om toegevingen te doen was al héél lang aanwezig bij de spelers. Maar het was noodzakelijk om het dossier objectief en kalm aan te pakken Vincent Kompany © belga.

"Een jaar geleden zijn we op een slechte basis aan de onderhandelingen begonnen", aldus Kompany. "Er zijn woorden gevallen die de groep pijn gedaan hebben. Dat was moeilijk te verteren. Maar de bond heeft de voorbije maanden een enorme stap naar de spelers gezet door van houding te veranderen. De wil om toegevingen te doen was al héél lang aanwezig bij de spelers. Maar het was noodzakelijk om het dossier objectief en kalm aan te pakken. Het kwam erop aan oplossingen te vinden in plaats van mekaar dingen te verwijten."



"Ik ben er altijd voorstander van geweest dat we met de nationale ploeg een sterke en positieve visie moeten hebben", aldus Kompany. "Dat is moeilijk als er altijd negatieve berichtgeving is over de verstandhouding tussen de voetbalbond en de spelersgroep, ook al is die terecht. De spelersgroep was een jaar geleden al unaniem over het feit dat we bereid waren om in te leveren. Dat was toen onderling al afgesproken. Maar de deur instampen en brullen is niet meteen de goeie manier om aan besprekingen te beginnen."



Kompany verwijst daarmee naar de aanpak van Bart Verhaeghe, die de internationals aanvankelijk met de rug tegen de muur zette. "Maar dat is veranderd", beklemtoont Kompany. "En daardoor kunnen we nu weer samenwerken aan een positief verhaal. Het is een feit dat ons imago intussen een klopje heeft gekregen, maar de situatie is dusdanig veranderd dat we weer sereen over de toekomst kunnen praten."



