"Hoeveel ik waard ben als Neymar 222 miljoen kost? Hmmm... 300 misschien?"

Door: Niels Poissonnier

31/08/17 - 06u00

© photo news.

Grappen en grollen met Eden Hazard (26). Naast het veld nog altijd even vermakelijk als voor zijn enkelbreuk, erop stilaan weer die flitsende, explosieve dribbelaar. Ocharme Gibraltar.

Was je na die blessure niet gefrustreerd? Je greep daarom wellicht naast een transfer.

"Ik was vooral ontgoocheld omwille van mijn vakantie. (knipoogt) Voor een keer dat ik een maand vrij had... Maar terwijl mijn ploegmaats op vakantie waren, zat ik op het trainingscomplex van Chelsea te revalideren. De laatste drie maanden waren niet gemakkelijk. Uiteindelijk heb ik niet veel wedstrijden gemist, omdat mijn blessure wel op een goed moment in het seizoen viel. Het liet me toe goed te herstellen en uit te rusten - in het begin kon ik niets doen door die gips. En eerlijk, ik heb niet echt aan een transfer gedacht."



"Ik had nu bij Barcelona kunnen spelen." Is dat na de transfer van Neymar nooit door je hoofd gespookt?

"Ja, misschien wel. (fijntjes) Er is veel gebeurd deze transferperiode. Da's goed, want telkens iemand vertrekt, zijn er andere die in hun plaats kunnen gaan. Is het ik niet, dan iemand anders. Ach, ik zit goed bij Chelsea. Ik ben er aan mijn zesde seizoen begonnen en ik heb nog steeds goesting om er te spelen."



Als Neymar 222 miljoen euro kost, hoeveel ben jij dan waard?

"Hmmm... 300 miljoen euro misschien? (lacht) Nee, ik weet niet hoeveel ik waard ben. Dat hangt van de markt af. Neymar is een Braziliaan, met veel talent, een jaar jonger dan ik en hij speelde bij Barcelona. De prijs hangt ook af van je contract en nog een aantal andere zaken. We zullen wel zien hoeveel ik waard ben, als ik op een dag getransfereerd word."



Cristiano Ronaldo noemde je onlangs één van zijn mogelijke opvolgers, naast Asensio, Mbappé, Neymar, Ousmane Dembele en Rashford. Zorgt dat voor extra motivatie?

"Het toont vooral aan dat hij veel van voetbal kent. (hilariteit) Nee serieus, het doet deugd om te horen. Zeker van zo iemand. Hij is een van de beste spelers ter wereld, misschien zelfs aller tijden. Als hij dan zó positief over me spreekt, is dat alleen maar leuk. Voor extra druk zorgt het niet. Integendeel. Het geeft me nog meer zin om te voetballen en beter te worden."



