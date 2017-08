Gibraltar wil de Rode Duivels "zo lang mogelijk proberen te frustreren"

Door: redactie

"We hebben veel respect voor deze nationale ploeg van België, maar ons enige doel is om ze zo lang mogelijk te frustreren tijdens de wedstrijd", verklaarde Roy Chipolina, de aanvoerder van de nationale ploeg van Gibraltar, op de vooravond van de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 tussen België en Gibraltar op een persconferentie in Luik.

In oktober 2016 werd het 0-6 voor België in de heenwedstrijd op Gibraltarese bodem. Christian Benteke opende toen al na amper acht seconden de score. Gibraltar hoopt donderdag op Sclessin iets langer de nul op het bord te houden. "We weten dat we tegen een van de beste ploegen van de wereld zullen spelen en het wordt een zeer moeilijke wedstrijd voor ons. Maar we gaan proberen om zo lang mogelijk de nul te houden. Mirakels bestaan, maar wij zullen toch een reusachtig mirakel nodig hebben", aldus Chipolina. "Er zijn zo veel geweldige spelers. We gaan ons honderd procent geven, goede tegenstand proberen te bieden en toch ook proberen om voetbal te brengen."



Jeff Wood, de bondscoach van Gibraltar, zag alvast dat zijn selectie gemotiveerd is voor de confrontatie met de Rode Duivels. "Het niveau van onze ploeg stijgt wedstrijd per wedstrijd, maar de progressie gaat langzaam. We hebben enkele nieuwe spelers van achttien en negentien jaar opgeroepen en het is niet makkelijk om zich meteen aan te passen aan het internationale niveau, zeker niet aan dat van de Rode Duivels in het bijzonder. Maar de groep heeft zich goed voorbereid op deze confrontatie."