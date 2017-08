Is Kompany bang van de Grieken? "Het wordt heet, en extreem moeilijk"

Door: Mathieu Goedefroy

30/08/17 - 17u43

Eén dag voor de partij tegen Gibraltar - drie punten mogen nooit een probleem zijn - zitten de Rode Duivels vooral met de cruciale kwalificatiematch in Griekenland in hun maag. Dat zei de verdediger van Manchester City voor onze camera. "Het wordt een extreem moeilijke match", weet Vincent Kompany. "Het wordt heet in Griekenland. We moeten hopen dat onze vorm van de dag goed zit, anders kan het ginds fout aflopen."