Martínez licht al twee tips van de sluier op over de ploeg die tegen Gibraltar speelt

VDVJ/ODBS

30/08/17 - 17u36

© photo news.

Roberto Martínez sprak vandaag een laatste keer voor het WK-kwalificatieduel van morgen tegen Gibraltar op Sclessin. Enkele thema's die de bondscoach aankaartte.

Martínez over akkoord premies (lees HIER alles over dat akkoord): "De groep heeft getoond dat ze ambassadeurs zijn voor het Belgische voetbal. Ik heb nog nooit gezien dat een groep instemt met een lagere vergoeding. Maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Hun eenheid in deze zaak stemde me tevreden."



Martínez over Gibraltar: "We gaan niet experimenteren. Het blijft een kwalificatieduel. We gaan gebruiken wat we weten en vechten voor de drie punten. Gibraltar telt evenveel mee als Griekenland. Het wordt een goede test om te zien hoe professioneel we zijn in deze moeilijke periode (de bondscoach doelt op de laatste dagen van de zomermercato met nog enkele spelers die dicht bij een transfer staan, nvdr).



Martínez over Hazard: "We gaan de laatste training afwachten, maar Eden zal betrokken zijn in de match. Maar hoe sterk die betrokkenheid zal zijn, valt nog af te wachten."



Martinez over Carrasco: "Hij is het seizoen goed gestart. Yannick heeft er een goeie voorbereiding bij Atlético opzitten en maakt een ongelofelijk fitte indruk, in de match tegen Las Palmas ook. Voor hem zie ik geen probleem. Hij is eerste keuze."