Gretige Hazard voor onze camera: "Gibraltar? Ik heb er zin in!"

Mathieu Goedefroy

30/08/17 - 17u15

video

Hij heeft er een eindje voor moeten revalideren, maar Eden Hazard is klaar om zijn comeback te maken in een officiële wedstrijd. Als alles gesmeerd loopt gebeurt dat morgenavond met de Rode Duivels tegen Gibraltar. En of Eden er zin in heeft. "Trainingen zijn leuk, maar matchen nog leuker", zei Hazard vanmiddag voor onze camera. "Ik heb er zin in!"