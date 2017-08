Drie ex-Rode Duivels over de niet-selectie van Radja: "Het zijn toch grote mensen? Zelfs in Game of Thrones praten ze met elkaar"

Glenn Van Snick en Dries Mombert

De discussie rond de niet-selectie van Radja Nainggolan heeft zijn kookpunt bereikt. Na Nainggolans interview in onze krant, zochten wij een panel van drie experts om kort hun licht te laten schijnen op de zaak Nainggolan. Aan het woord zijn Bob Peeters (13 interlands), Leo Van Der Elst (13 interlands) en Vital Borkelmans (ex-assistent-bondscoach, 22 interlands).

Puur sportief. Moet Radja niet te allen tijde in de selectie zitten en zelfs altijd spelen? © belga. Als je bekijkt welke 28 spelers geselecteerd zijn, dan verdient Radja daar altijd tussen te staan. Hij verdient het niet om niet geselecteerd te worden Vital Borkelmans Bob Peeters: "Dat denk ik wel. Radja is voor mij een van de eersten die op het wedstrijdblad moet komen. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft op het EK en hoe hij wekelijks uitblinkt bij AS Roma, dan is dat niet meer dan normaal. Zelfs in deze talentrijke lichting Rode Duivels heeft hij zeker zijn plaats op het veld."



Leo Van Der Elst: "Natuurlijk. Radja heeft de laatste twee jaar bij AS Roma voldoende bewezen wat voor een ongelofelijk goede voetballer hij is. Elke ploeg kan en moet hem simpelweg gebruiken, ook de Rode Duivels."



Vital Borkelmans: "Als je bekijkt welke 28 spelers geselecteerd zijn, dan hoort Radja daar altijd bij. Of hij moet spelen is dan weer een andere vraag. Daar beslist de trainer over. Maar Radja verdient het absoluut niet om niet opgeroepen te worden."



In hoeverre wegen de extrasportieve zaken (roken, uitgaan, te laat komen,...) rond de figuur van Radja Nainggolan door? Moet Martinez dit gezien zijn voetbalkwaliteiten niet door de vingers zien? © belga. Als je zoals Nainggolan te laat komt op een tactische bespreking, dan vind ik het meer dan terecht dat je daarvoor op de vingers wordt getikt. Een voetballer wordt sowieso al goed betaald en dan is het maar normaal dat je ook met je vak bezig bent Bob Peeters Bob Peeters: "Ik ga ervan uit dat Martinez hier een voorbeeld wil stellen. Dat is volgens mij ook net wat de voetbalbond wil. Een trainer die hamert op discipline. Uiteraard heeft Martinez met zo'n selectie wel mogelijkheden en kan hij zich verschuilen achter de kwaliteiten van de andere spelers. Maar goed, als je zoals Nainggolan te laat komt op een tactische bespreking, dan vind ik het meer dan terecht dat hij daarvoor op de vingers wordt getikt. Als voetballer word je sowieso al goed betaald en dan is het maar normaal dat je ook met je job bezig bent. Als Nainggolan dan een tactische bespreking mist, dan is hij niet bezig met wat hij moet doen. Zelfs al was hij maar vijf seconden te laat. Als iedereen dat doet, dan is het einde zoek."



Leo Van Der Elst: "Er moeten natuurlijk afspraken zijn, we zitten hier niet bij een vierde provincialer. Discipline is belangrijk en elke speler moet zich daarvan bewust zijn. Maar je hebt nu eenmaal voetballers die af en toe eens te laat komen of zo nu en dan eens de bloemetjes buitenzetten. Dan is het logisch dat zij daarop gewezen worden, maar volgens mij toch op een andere wijze dan Martinez nu deed."



Vital Borkelmans: "Afspraken zijn er altijd, en het is niet meer dan vanzelfsprekend dat men die nakomt. Ga je toch over de grens, dan is het logisch dat je op het matje wordt geroepen. Dat geldt voor Nainggolan, maar ook voor iedere andere Rode Duivel. Iedereen is gelijk. Radja moet dan ook niet naar anderen kijken, ook al hebben zij bepaalde regels ook al eens overtreden (Radja vertelde in onze krant dat hij niet de enige is die wel eens te laat komt, maar dat al die keren wel door de vingers werd gezien, red.). Heb respect voor jezelf en wees eerlijk waarom je die dag te laat was op training. Langs de andere kant moet hij dan ook wel behandeld worden als iemand van vlees en bloed. Iedereen kan eens een mindere dag hebben, ook hij. Voetballers zijn ook maar gewone werknemers die zich eens kunnen overslapen. Maak daar geen drama van."



