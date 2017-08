Akkoord over WK-premies Duivels: bedragen omlaag, bij eindwinst is het écht jackpot

Rudy Nuyens

30/08/17 - 07u52

© photo news.

Na lange onderhandelingen hebben de voetbalbond en de Rode Duivels een akkoord bereikt over de premies tijdens het WK, zo vernemen we in makelaarskringen. De bedragen gaan omlaag en pas bij eindwinst is het echt jackpot.

In het nieuwe akkoord wordt slechts 60% van de kwalificatiepremie voor het WK - die 1.377.000 euro bedraagt - uitbetaald. De overige 40% wordt verdeeld over kwalificaties voor de opeenvolgende speelrondes tijdens het toernooi. De premies voor het bereiken van volgende rondes zelf worden met 15% afgeroomd. Op het EK werd nog ruim 1 miljoen uitgekeerd voor het bereiken van de 1/8ste finales en 1,69 miljoen voor het halen van de kwartfinales. Maar daar staat tegenover dat de Duivels voor toernooiwinst in Rusland elk een bedrag tussen 570.000 en 600.000 euro zullen opstrijken. In het nieuwe akkoord zit ook een overeenkomst over de portretrechten. Met het bereikte akkoord zal de bond tussen 2 en 2,5 miljoen euro besparen.



Financiële wurggreep

Voor de goeie orde: de Duivels hadden een lopende overeenkomst over toernooipremies. Dat akkoord werd in 2013 afgesloten met de toenmalige CEO Steven Martens en liep tot na het WK 2018. De spelers streken in dat akkoord 60% van de toernooi-inkomsten van de bond op. Een akkoord dat de bond in een financiële wurggreep bracht, zo bleek tijdens het WK in Brazilië en het EK in Frankrijk.



Namens de bond probeerden Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat dat akkoord al langer te herzien, maar in juni stonden spelers en bond nog lijnrecht tegenover mekaar. Maandag en gisteren werden de onderhandelingen weer opgestart. Het akkoord moet nog getekend worden, maar er is een overeenkomst met de spelersdelegatie, bestaande uit Vertonghen, Courtois, Hazard en Kompany.