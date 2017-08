Musonda geeft verstek voor nationale beloften: reden onbekend

DMM

29/08/17 - 21u58

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in een korte mededeling op Twitter gemeld dat Charly Musonda jr. de beloftenselectie voor de interland tegen Turkije niet zal vervoegen. De reden voor het verstek van Musonda is opvallend genoeg onbekend.

In de selectie van Johan Walem voor het duel van de Belgische beloftenploeg was normaliter een plaatsje voorzien voor Musonda, maar de Chelsea-speler is dus niet komen opdagen op de eerste trainingsessie in Leuven.



Sterker nog, beloftencoach Walem hoeft voor de hele interlandbreak niet meer te rekenen op Musonda. Ook later deze week zal hij niet meer aansluiten bij de groep, meldde de KBVB.



Naar een reden voor Musonda's verstek is het voorlopig nog koffiedik kijken. De jonge middenvelder maakte vorig weekend nog deel uit van Antonio Conte's wedstrijdselectie bij Chelsea. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...



De nationale beloften proberen de kwalificatie voor het EK 2019 in Italië en San Marino af te dwingen. Eind maart gingen de jonge Duivels van start met een zuinige 2-1 zege tegen Malta.