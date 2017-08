Ervaren Poolse ref fluit clash Duivels in Griekenland

Bewerkt door: PL

De Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak moet zondagavond (20u45) in het Georgios Karaiskakis-stadion de clash tussen Griekenland en België in goede banen leiden, zo maakte de UEFA vandaag bekend.

De 36-jarige Marciniak kent de Belgen intussen goed, want in de voorbije oefeninterlands tegen Rusland (3-3) en Nederland (1-1) was hij telkens aangeduid als scheidsrechter. In 2015 was hij ook de ref in de oefenwedstrijd tegen Italië (3-1). In het seizoen 2012-2013 was hij arbiter in de Europa League-voorrondewedstrijd van AA Gent tegen Videoton en de groepswedstrijd van RC Genk tegen Sporting.



Met Marciniak stuurt de UEFA een topref met voldoende ervaring naar de Atheense heksenketel. De Poolse ref was er al bij op het EK van vorig jaar in Frankrijk en floot vorig seizoen onder meer een halve finale in de Europa League en een kwartfinale in de Champions League.



Voor de opwarmer van donderdagavond in Luik tegen Gibraltar stuurt de UEFA de Ier Neil Doyle naar Sclessin. De 39-jarige Doyle kwam in het internationale voetbal nooit eerder met de Rode Duivels, Belgische jeugdploegen of clubteams in contact. Het wordt bovendien zijn eerste wedstrijd in de kwalificaties voor het WK van komend jaar in Rusland.