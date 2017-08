Martínez: "Dat betekent dat sommige individuen moeten opgeofferd worden"

Door: redactie

Geen Radja Nainggolan in de selectie van de Rode Duivels, dat was het grote nieuws vrijdag toen Roberto Martínez vrijdag zijn selectie bekendmaakte. Maar in een interview dat HLN-analist Marc Degryse recent had met de bondscoach, stelde de Spanjaard al dat "sommige individuen moeten opgeofferd worden". Bekijk een stukje van dat interview in de VISTA!-video hieronder en ook het antwoord op de vraag aan Degryse of hij denkt dat Nainggolan er straks zal bij zijn op het WK in Rusland.