"Ik ben bezorgd over enkele jongens als ik zie waar ze een jaar geleden stonden"

VDVJ/YP

29/08/17 - 13u43

© belga.

Bondscoach Roberto Martinez heeft vandaag alweer de verzamelde media toegesproken tijdens een persconferentie in de aanloop naar het belangrijke tweeluik Gibraltar-Griekenland. Hieronder de heetste hangijzers:

Over Eden Hazard:

"Ik heb een plezierige aanpassing gezien. Hij heeft twee sessies achter de rug en heeft geen reactie. De medische staf is dan ook heel blij. Maar we moeten de situatie nog steeds evalueren, morgen volgt de definitieve beslissing. We moeten er rekening mee houden dat hij lange tijd geen wedstrijd meer heeft gespeeld. In Gibraltar zullen we zien hoeveel vertrouwen hij heeft.



Over zijn eventueel nieuwe contract:

"Het is een eer en een voorrecht om hier hoofdcoach te zijn. Ik sta open voor een nieuw contract, maar de focus ligt op het WK. Daarna zien we wel. Ik heb tot dusver erg genoten van het Belgisch voetbal. Ik raak steeds meer geïntegreerd in de cultuur van de clubs en in de werking van de Pro League. Maar voorlopig tellen enkel de resultaten.