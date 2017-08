Onze Chef Voetbal: "Er zijn acutere problemen in de nationale ploeg dan Nainggolan"

Stephan Keygnaert

29/08/17 - 11u02

© belga.

Onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert laat zijn licht schijnen over de situatie rond Radja Nainggolan. En toch ziet hij acutere problemen in de nationale ploeg.

"Martínez sleept de polemiek rond 'Ninja' nu al bijna een jaar met zich mee. Mede door niet altijd een even duidelijke communicatie van de bondscoach, die de controverse wil schuwen, maar daardoor vervalt in tegenstrijdigheden en halve waarheden. Martínez blijft hoe dan ook onhandig in die dingen."



"Maar er zijn andere, acutere problemen in de nationale ploeg dan Radja Nainggolan, die stilaan contouren van een oplossing moeten krijgen - we zijn tenslotte tien maanden voor de Wereldbeker."



"De heenwedstrijd tegen Griekenland maakte duidelijk dat zónder Eden Hazard niemand de dominante rol van de aanvoerder overnam. Ook zondag wordt Hazard niet aan de aftrap verwacht."



"Enter: Kevin De Bruyne. De Bruyne speelde een matig WK in Brazilië en een degelijk EK in Frankrijk, maar de norm die steevast wordt gehanteerd voor Hazard dient evenzeer te gelden voor De Bruyne. 'Rusland 2018' hoort ook zíjn afspraak te worden."



"De Bruyne is onder Pep Guardiola een andere voetballer geworden - niet langer één van hoofdrolspelers in de film, maar de regisseur. Guardiola rekent De Bruyne niet af op zijn statistieken, maar op de manier waarop hij de ganse ploeg laat draaien. Vorige week tegen Everton, met een man minder en bij een 0-1-achterstand, ging De Bruyne zowaar als enige defensieve middenvelder spelen om van daaruit élke aanval op gang te brengen. Dezelfde verantwoordelijkheid krijgt De Bruyne stilaan ook van Martínez. Kevin is de ster áchter de camera, Eden de ster ervóór."



