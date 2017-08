Dag van deze jonge Courtoisfan kan niet kapot

Jonas Van De Veire

29/08/17 - 07u14

Liefst 1.800 opgewekte fans kozen gisteren voor een middagje Tubeke om de eerste training van de Rode Duivels bij te wonen. Onder hen drie ernstig zieke kinderen wier grote droom was eens mee te trainen met onze internationals. Make-a-Wish liet die droom uitkomen. Deze jonge Courtoisfan kon enkele balletjes trappen tegen zijn idool. Ook mocht hij handen schudden met Eden Hazard en bondscoach Roberto Martínez. Zijn dag kon alvast niet kapot. En die van Hazard ook niet. "Eden was dolblij om zijn recuperatie in Engeland (na een enkelblessure, red.) te onderbreken en hier bij ons te zijn", vertelde Martínez met een kamerbrede smile. Nu in het cruciale tweeluik Gibraltar-Griekenland het humeur nóg wat de hoogte injagen.