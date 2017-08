Steven Defour: "Sclessin zal altijd speciaal blijven"

YP

Steven Defour keert donderdag met de Rode Duivels terug naar Sclessin. Dat is het stadion waar hij van 2006 tot 2011 als speler van Standard het mooie weer maakte, maar waar hij in januari 2015 ook op een onsmakelijke tifo aan moest kijken. "Ik heb er goede momenten gekend en minder goede momenten,. Een speciaal stadion zal het altijd blijven", verklaarde de middenvelder van Burnley gisteren na de training van de Rode Duivels.

© photo news.

Defour kent een goed seizoensbegin bij Burnley. "Ik had een goede voorbereiding en heb getoond dat ik in vorm ben. Als je titularis bent, helpt dat. Als je niet speelt, ben je natuurlijk niet blij, maar over een eventuele transfer is er nooit gesproken. Burnley wilde me houden."



"Concurrentie is groot"

Defour zit al aan 79 selecties (51 caps) bij de Rode Duivels, maar werd ook vaak niet opgeroepen. "Als ik bij mijn club blijf spelen en mijn prestaties zijn goed, hoop ik dat ik ook Rode Duivel zal blijven. Als je dan opgeroepen wordt, hoop je natuurlijk ook dat je zal spelen. Maar ik moet realistisch zijn, de concurrentie is groot."



Radja Nainggolan ziet Defour niet als een rechtstreekse concurrent. "Hij is er nu niet bij, maar we hebben ook al vaak samen in de groep gezeten. Er is geen strijd tussen ons. Radja is een heel goede speler. Hem niet selecteren, is een keuze van de trainer. Ik ken zijn beweegredenen niet. Bij elk team zijn er regels die gevolgd moeten worden en elke trainer heef zijn eigen manier om sancties op te leggen."