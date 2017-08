Tielemans: "Kwestie van tijd voor ik mijn kans krijg bij Monaco"

Door: redactie

Youri Tielemans maakte deze zomer de overstap van RSC Anderlecht naar Monaco. De jonge middenvelder kwam er nog niet veel aan spelen toe, maar beklaagt zich zijn transfer niet. "Alles gaat goed. Ik heb een leuk appartement gevonden en ook op voetbalvlak zit het snor. Ik zal in de toekomst wel meer speelkansen krijgen, dat is gewoon een kwestie van tijd."

"De club en de trainer hebben vertrouwen in me. De trainer (Leonardo Jardim) is niet iemand die veel uitleg geeft bij zijn beslissingen, maar dat vormt geen probleem. Als je naar een nieuwe club trekt, weet je dat je daar niet meteen een basisplek moet verwachten. Ik weet dat ik goed moet trainen, hard moet werken en geduldig moet zijn. Het is een kwestie van tijd voor ik mijn kans krijg en dan is het aan mij om die te grijpen."



Dat Tielemans bij Monaco nog niet veel in actie kwam, belette Roberto Martínez niet om hem voor de Rode Duivels te selecteren. "De bondscoach heeft vertrouwen in me en dat doet me plezier. Hij kent mijn kwaliteiten en weet dat ik er zal staan als hij me nodig heeft. Ik werd nu al verscheidene keren opgeroepen en wil er altijd bij zijn."



Grote afwezige in de groep is Radja Nainggolan. Die toonde zich in de pers verbaasd over het feit dat Tielemans er ondanks het gebrek aan speelminuten bij zijn club wel bij is. "Dat deert me niet en daar wil ik dan ook niet op ingaan", reageerde Tielemans. "De coach heeft zijn keuze gemaakt. Ik was verrast dat een speler met de kwaliteiten van Nainggolan niet geselecteerd werd, maar de trainer zal wel zijn redenen hebben. Of die van disciplinaire aard zijn, weet ik niet. Zelf probeer ik me zowel op als naast het terrein onberispelijk te gedragen."