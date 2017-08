Martinez vindt dat transferperiode voor de start van seizoen afgelopen moet zijn: "Het plaatst mijn spelers in moeilijke positie"

MH

28/08/17 - 21u44 Bron: Belga

© photo news.

Behalve met blessures en de vorm van het moment, heeft bondscoach Roberto Martinez met de transferperikelen van zijn Rode Duivels rekening te houden. "Het zou beter zijn dat de transferperiode stopt, voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen afgetrapt wordt. Zo zouden heel wat moeilijke situaties vermeden worden", stelde Martinez vandaag in Tubeke.

De deadline voor de zomertransfers is 31 augustus (1 september in sommige kampioenschappen) en net die dag geeft België Gibraltar partij in een WK-kwalificatiewedstrijd. "De kans bestaat dat vijf Belgische internationals dan van club veranderd zijn", weet Martinez, die vreest dat hij zijn spelers naar de onderhandelingstafel zal moeten laten vertrekken. "We moeten daar realistisch in zijn en hebben er ook rekening mee gehouden. Daarom dat we voor een ruime kern van 28 geopteerd hebben. Ik denk niet dat de spelers met hun hoofd elders zitten, maar de transfermarkt wordt wel erg glamoureus. In sommige gevallen wordt het één groot circus. Het plaatst mijn spelers in een moeilijke positie. Iedereen heeft het recht aan zijn toekomst te denken, maar het is niet juist dat dat tussen officiële matchen door moet gebeuren."