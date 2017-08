Verzamelen geblazen voor Duivels: Michy Batshuayi steelt de show met opvallende outfit

MH

28/08/17 - 18u48

Michy Batshuayi © photo news.

De Rode Duivels verzamelden vandaag in het oefencentrum van Tubeke in aanloop naar de WK-kwalificatiematchen tegen Gibraltar en Griekenland. De ene Duivel al in een meer opvallende outfit dan de andere. Wie ongetwijfeld het meest pronkte, was Michy Batshuayi. Bekijk hieronder alvast enkele exemplaren van de aankomst.