HERBELEEF: Martínez: "Niemand mag de nationale ploeg als normaal beschouwen. Dat heb ik van in het begin duidelijk gemaakt"

28/08/17 - 17u30

"Antwoord van Radja ligt in zijn handen" Martínez over Nainggolan: "Het is geen gemakkelijke situatie. Radja is een uitzonderlijke voetballer. Maar het antwoord ligt in zijn handen. Kijk, het is makkelijk om populaire beslissingen te nemen. Maar soms moet je keuzes maken in het belang van de groep. Niemand mag de nationale ploeg als normaal beschouwen. Dat heb ik van in het begin duidelijk gemaakt."

"Vijf jongens bezig met transfer" Martínez over Duivels met transferbeslommeringen: "Er zijn vijf jongens bezig met een transfer - het is niet aan mij om te zeggen wie. Maar het is niet de eerste keer dat een wedstrijd en 'deadline day' samenvallen. Er zijn makelaars om dat soort situaties te regelen."

"Onder de indruk van Mignolet" De bondscoach over de situatie van Mignolet bij Liverpool: "Ik was onder de indruk van zijn prestatie tegen Hoffenheim. Hij besliste de wedstrijd met zijn penaltysave. Maar als clubmanager moet je bepaalde beslissingen nemen. Ik ben er zeker van dat er een goede reden achter zit. Maar ik kan zeggen dat ik steeds tevreden was over Simon wanneer hij speelde voor de Rode Duivels." © belga.

J. Lukaku, Meunier en Fellaini onzeker "Daarnaast moeten we de situatie van Jordan Lukaku evalueren" meldt de bondscoach. "Hij heeft een dijblessure. Ook Thomas Meunier houden we in de gaten na zijn ingrijp in juni. Marouane Fellaini, die morgen aansluit, heeft een virale infectie."

Bondscoach Martínez: "Goed gesprek gehad met Conte" Over Hazard: "We gaan zijn situatie dagelijks evalueren of hij klaar geraakt voor Gibraltar. We zijn momenteel blij dat hij hier is. Ik had ook een goed gesprek met Antonio Conte (coach van Chelsea, red.). Het voornaamste is dat we de revalidatie van Eden kunnen versnellen in deze periode."

"Systeem als in Monaco kan me ook bij Duivels helpen" "Ik voel dat ik progressie heb gemaakt bij Monaco - daarom maakte ik ook die stap. Vooral dankzij het systeem met twee centrale middenvelder waarin we spelen. Dat kan me ook bij de Rode Duivels helpen, want het is vergelijkbaar."

"Het verfrist mijn geheugen" "Het is fijn om tijdens de interlandweek bij de Rode Duivels te komen trainen - het verfrist mijn geheugen", zegt Tielemans. "Daarnaast zorgt die selectie ook voor vertrouwen. De bondscoach kent mijn kwaliteiten en hoe ik nuttig kan zijn voor de ploeg." © belga.

Tielemans: "Heb mijn draai gevonden" "Ik heb mijn draai goed gevonden op het veld. Naast het veld, maar ook qua voetbal", aldus Youri Tielemans. Oké, de eerste weken ben ik op de bank begonnen, maar ik weet dat de club en coach veel vertrouwen in me hebben. Ze tonen dat elke dag op de training. Het is nu aan mij om te bewijzen dat ik een basisplaats waard ben."

"Sclessin blijft speciaal" Defour keert met de Rode Duivels terug naar Sclessin - waar hij enkele succesvolle jaren kende in loondienst van Standard. "Sclessin zal altijd een speciaal stadion voor me blijven. Ik heb er mooie momenten beleefd, maar ook minder goede. Of ik hoop op speelgelegenheid? Eens je geselecteerd bent, hoop je dat altijd."

"Geen sprake van strijd tussen mij en Radja" "Ik heb niet het gevoel dat het tussen mij en Radja gaat voor een plaats op het middenveld", vertelt Defour nog. "We zijn al vaak samen geselecteerd, dus ik denk niet dat er sprake is van een strijd. Wat ik van zijn situatie vind? Radja is een heel goede voetballer - anders speel je niet bij AS Roma. Het is een keuze van de bondscoach. Je moet hem een uitleg vragen."

"Olympiakos was vrij conreet, tot ze de vraagprijs hoorden" "Of ik aan een transfer denk? Ik denk niet dat Burnley me wil verkopen", klinkt het bij Defour. "Olympiakos was vrij conreet, tot ze de vraagprijs hoorden. Dat bedrag was hetzelfde als hetgeen waarvoor Burnley me kocht."



"Burnley was nooit kandidaat om me te verkopen. Ik heb op een bepaald moment gezegd dat ik wilde spelen. In de laatste seizoenshelft zag ik echter dat dat moeilijk zou zijn. Maar de coach zei me dat ik mits een goede voorbereiding een kans zou maken. Ook de speelstijl is dit seizoen veranderd: we spelen minder met lange ballen. Bovendien heb ik mezelf in vraag moeten stellen om me aan te passen aan de kwaliteiten van Burnley. Ik ben nu fysiek sterker."

Defour: "Het mag zo nog een tijdje blijven duren" Steven Defour, vanaf speeldag één in de Premier League opnieuw basisspeler bij Burnley, is blij er opnieuw bij te zijn. "Op het moment dat je opnieuw een basisplaats hebt bij je team, begin je automatisch terug aan de Rode Duivels te denken. In tegenstelling tot vorig jaar maakte ik de volledige voorbereiding mee bij Burnley. Misschien ligt daar wel het verschil. Het mag in elk geval zo nog een tijdje blijven duren." © belga.