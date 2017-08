Kevin De Bruyne laat villa optrekken in Heusden-Zolder

ODBS & FT

28/08/17 - 15u40

© RV / Vertommen.

Voetballen doet Kevin De Bruyne sinds zijn overgang van Genk naar Chelsea in 2012 al even niet meer in België, maar de Rode Duivel is duidelijk wel van plan om na zijn buitenlandse carrière in ons land te komen wonen. In 2015 kocht hij een bouwgrond in Heusden-Zolder en daar zijn Kevin en zijn partner Michèle Lacroix momenteel aan het bouwen.



In een filmpje op Instagram toont hij fier hoe de werken vorderen. "Het is de bedoeling dat we ons daar op termijn gaan settelen", vertelde De Bruyne daar in Het Belang van Limburg enkele jaren geleden over. "Haast is er niet bij, want ik kom de eerstvolgende jaren waarschijnlijk toch amper in België. Maar het wordt een mooi project, dat staat vast."



Geboren in het Oost-Vlaamse Drongen (Gent), kiest De Bruyne dus voor Limburg. "Ik ben er al op jonge leeftijd terechtgekomen en heb het altijd een aangename streek gevonden. Mijn vriendin Michèle is ook Limburgse. Vandaar."