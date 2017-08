De Bruyne: "Nainggolan verdient het altijd om bij de Rode Duivels te zijn"

Thomas Lissens

28/08/17 - 11u28 Bron: Eleven Sports

© photo_news.

Om 13 uur blazen de Rode Duivels verzamelen. Wie echter niet van de partij zal zijn in Tubeke, is Radja Nainggolan: de middenvelder van AS Roma werd niet opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez. In een interview met Eleven Sports noemt Kevin De Bruyne dat "de keuze van Martínez", maar de speler van Manchester City vindt ook dat "Nainggolan altijd een plaats bij de Rode Duivels verdient".

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency. De meeste mensen kijken niet verder dan hun neus lang is en verwachten vooral goals en assists van mij, maar ik weet wel perfect wat mijn taken zijn Kevin De Bruyne

"Ik denk dat Nainggolan al jaren op een enorm hoog niveau speelt bij AS Roma", aldus De Bruyne. "In dat opzicht denk ik dat hij het altijd verdient om bij de nationale ploeg te zitten. Of er iets persoonlijks speelt? Dan is dat een situatie waar wij (de spelers, red.) niets over weten. Wij beslissen niet wie niet of wel komt, dat is de keuze van Martínez."



De Bruyne kon dit seizoen nog niet scoren in de Premier League, maar daar heeft de creatieveling ook een duidelijke verklaring voor. "Mensen denken dat ik als offensieve middenvelder speel, maar dat klopt niet. Guardiola gebruikt me als defensieve middenvelder, ook tegen Bournemouth. Daardoor kom ik offensief opzicht wat minder uit de verf. De meeste mensen kijken niet verder dan hun neus lang is en verwachten vooral goals en assists van mij, maar ik weet wel perfect wat mijn taken zijn."



De Bruyne won afgelopen zaterdag met City met 1-2 van Bournemouth na een winnende treffer van Raheem Sterling in minuut 97. Gisteren was 'KDB' daarom al in België en samen met zijn manager Patrick De Koster, vrouw Michèle en zoontje Mason Milian ging hij naar de oefenmatch van Oud-Heverlee Leuven tegen KFC Turnhout kijken. De Bruynes vriend Dimitri Daeseleire speelt bij de Leuvenaars, die met 8-0 wonnen.