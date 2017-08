Conte geeft Hazard dan toch vrij voor de Duivels: "Gibraltar kan zelfs goed zijn voor hem"

Door: Kristof Terreur

27/08/17 - 18u01 Bron: @HLNinEngeland

© photo news.

Antonio Conte laat Eden Hazard dan toch niet tegen zijn zin naar de Rode Duivels vertrekken. De aanvoerder van de Rode Duivels ontbrak zoals verwacht tegen Everton wegens niet fit genoeg, maar de coach van Chelsea had een goede babbel met Roberto Martínez. "Het kan zelfs positief zijn voor Eden", zei hij. Chelsea had Hazard niet nodig om Everton makkelijk opzij te zetten. Zijn Spaanse connectie floreerde

Zonder een officiële wedstrijd op het hoogste niveau zakt Hazard morgen naar Brussel af voor een check-up. Conte selecteerde hem immers niet voor de Premier Leaguematch tegen Everton van deze namiddag. In de beloftenwedstrijd, waarin Hazard vrijdag 75 minuten in actie kwam, had Conte genoeg gezien. Hij overwoog onze landgenoot in zijn selectie op te nemen voor Everton, maar merkte bij de U23 dat hij nog scherpte mist. Niet onlogisch na drie maanden revalidatie en zonder deftige voorbereiding. Pas in de loop van de beloftenmatch kwam Hazard wat onder stoom, maar in de ogen van zijn trainer niet voldoende om al een impact te maken bij de grote jongens.

Toch laat Conte hem naar de Rode Duivels vertrekken. Hij had een goed telefonisch gesprek met de bondscoach over Hazard. Dat bevestigde de Italiaan na de match: "Ik had een gesprek met Roberto Martínez gisteren En ik denk nu dat het positief kan zijn voor Eden om met de nationale ploeg van België mee te trainen En dan, ja misschien zelfs een deel van de match te spelen tegen Gibraltar. Ik heb dat Roberto ook verteld. Als ik hem kan helpen, ben ik ook bereid dat te doen. Ik ben ook bondscoach geweest. En het is geen makkelijke job. Ik heb ook met Eden gesproken. Hij wil naar België gaan. Hij is de aanvoerder. Maar het belangrijkste is dat hij zijn revalidatie voortzet zodat ik hem na de internationale break weer op de bank kan zetten. Ik hoop er een nieuwe speler bij te hebben."



Conte had Hazard tijdens de interlandperiode liefst zelf klaargestoomd, maar stemt nu toch in met de wens van de speler.