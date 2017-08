Geen Hazard in selectie Chelsea: Conte legt druk op Martínez

Kristof Terreur

27/08/17 - 12u00 Bron: @HLN in Engeland

© reuters.

Antonio Conte legt nog wat meer druk op Roberto Martínez om Eden Hazard niet op te stellen bij de Rode Duivels. De aanvoerder van de nationale ploeg zit zoals verwacht niet in de selectie van Chelsea voor de match tegen Everton. Conte acht hem niet fit genoeg. Volgt morgen zijn forfait voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland?

Zonder een officiële wedstrijd op het hoogste niveau zakt Hazard morgen naar Brussel af voor een check-up. Conte selecteerde hem immers niet voor de Premier Leaguematch tegen Everton van deze namiddag. In de beloftenwedstrijd, waarin Hazard vrijdag 75 minuten in actie kwam, had Conte genoeg gezien. Hij overwoog onze landgenoot in zijn selectie op te nemen voor Everton, maar merkte bij de U23 dat hij nog scherpte mist. Niet onlogisch na drie maanden revalidatie en zonder deftige voorbereiding. Pas in de loop van de beloftenmatch kwam Hazard wat onder stoom, maar in de ogen van zijn trainer niet voldoende om al een impact te maken bij de grote jongens. Lees ook Belgen in het buitenland: Casteels en Dimata met driepunter - Nainggolan met de billen bloot

Meunier viert met assist, Hazard maakt wederoptrijden bij beloften Chelsea



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © afp. © reuters.

Dat Hazard nog geen honderd procent is, komt Conte goed uit. De kampioenentrainer van Chelsea was verrast dat Roberto Martínez hem opriep voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Op zijn persconferentie toonde hij weinig begrip. Een geprikkelde Conte vrijdag: "De enige in mijn kern die niet volledig fit is, is Hazard. Ik hoorde pas 20 minuten geleden dat hij opgeroepen is voor België. Ik ben daar een beetje door verrast. For sure. Ik was ook trainer van de nationale ploeg, bij Italië. Dus ik respecteer de beslissing. Maar ik denk niet dat Eden al helemaal klaar is om te spelen. Als hij fit is, waarom speelt hij dan niet voor ons? Ik zie Eden elke dag. Het is belangrijk dat hij de tijd krijgt om de herstellen. Hem forceren zou een grote fout zijn, zeker na zo'n zware blessure. Ik weet niet of hij terug inzetbaar zal zijn na de internationale break. We moeten voorzichtig zijn. Hij is een erg belangrijke speler voor ons."