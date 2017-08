Chelsea wint simpel zonder Hazard tegen Everton, over de Spurs rust de vloek van Wembley

KTH/ODBS

27/08/17 - 21u01 Bron: @HLN in Engeland

Courtois met een spectaculaire save op Stamford Bridge. © getty.

Eden Hazard ontbrak zoals verwacht wegens niet fit genoeg, maar Chelsea had Hazard niet nodig om Everton makkelijk opzij te zetten. Zijn Spaanse connectie floreerde.

Doelpuntenmaker Cesc Fabregas en Alvaro Morata in een Spaans onderonsje. © epa. Thibaut Courtois, de enige Belg in de basis, beleefde een rustige namiddag in de zon - kleurtje opdoen. Enkel in het slot moest hij zijn mannetje staan. Knappe save. The Toffees konden nooit een vuist maken. Daarvoor was de kampioen veel te dominant. Een metamorfose na de turbulente openingsweek van het seizoen, met een ontevreden trainer en klagende spelers. Spook verjaagd. Willian, Pedro en Morata combineerden goed. Fabregas opende de score voor rust, Alvaro Morata bracht zekerheid na de pauze. Ondanks een non-match op Spurs heeft de recordaanwinst van Chelsea zijn entree niet gemist: twee goals en twee assists in zijn eerste twee thuismatchen. Concurrent Michy Batshuayi weet waar hij staat: op het tweede plan. Dertien minuten voor het einde mocht hij Morata komen aflossen - die kreeg een staande ovatie. 'Batsman probeerde het wat te veel te forceren tijdens zijn invalbeurt. Musonda Junior bleef op de bank. Lees ook Belgen in het buitenland: Casteels en Dimata met driepunter - Nainggolan met de billen bloot

Morato scoorde de 2-0 en kreeg een staande ovatie. © photo news.

Kevin Mirallas zat bij Everton niet in de selectie. Hij vloog in de voormiddag naar België, waar hij zich vandaag bij de nationale ploeg aanmeldt. Olympiakos wil hem graag huren, maar een transfer zit nog niet in de afrondende fase. Everton ligt dwars. Met het oog op het WK wil de Duivel graag meer aan spelen toekomen.



West Brom en Stoke deelden de punten. Nacer Chadli kwam niet van de bank. Ook hij mag beschikken bij WBA, maar enkel tegen de juiste prijs: 27 miljoen euro. Swansea doet deze week een laatste poging om hem te strikken. Rooney gaat na het laatste fluitsignaal verhaal halen bij de refs. © getty. Tom Davies zit Willian op de huid. © epa.