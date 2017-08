Chelsea wint simpel zonder Hazard tegen Everton, Conte legt meer druk op Martínez

Kristof Terreur

Courtois met een spectaculaire save op Stamford Bridge. © getty.

Antonio Conte legt nog wat meer druk op Roberto Martínez om Eden Hazard niet op te stellen. De aanvoerder van de Rode Duivels ontbrak zoals verwacht tegen Everton wegens niet fit genoeg. Volgt morgen zijn forfait voor Gibraltar en Griekenland? Chelsea had Hazard niet nodig om Everton makkelijk opzij te zetten. Zijn Spaanse connectie floreerde.

Doelpuntenmaker Cesc Fabregas en Alvaro Morata in een Spaans onderonsje. © epa.

Zonder een officiële wedstrijd op het hoogste niveau zakt Hazard morgen naar Brussel af voor een check-up. Conte selecteerde hem immers niet voor de Premier Leaguematch tegen Everton van deze namiddag. In de beloftenwedstrijd, waarin Hazard vrijdag 75 minuten in actie kwam, had Conte genoeg gezien. Hij overwoog onze landgenoot in zijn selectie op te nemen voor Everton, maar merkte bij de U23 dat hij nog scherpte mist. Niet onlogisch na drie maanden revalidatie en zonder deftige voorbereiding. Pas in de loop van de beloftenmatch kwam Hazard wat onder stoom, maar in de ogen van zijn trainer niet voldoende om al een impact te maken bij de grote jongens.



Dat Hazard nog geen honderd procent is, komt Conte goed uit. De kampioenentrainer van Chelsea was verrast dat Roberto Martínez hem opriep voor de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Conte zou Hazard tijdens de interlandperiode klaarstomen voor wat komen moet, maar Martínez dreigt die plannen te doorkruisen. Morgen moet hij zich in Tubeke aanmelden voor een check-up en een gesprek. Daarna wordt beslist of hij bij de selectie blijft, maar bij Chelsea zien ze dat liever niet gebeuren. Wellicht sturen ze hem met de instructie om zich af te melden. "We willen zien hoe fit Eden is. Hij is onze aanvoerder en hoort bij de groep te zijn", vertelde Martínez over Hazard. "We hebben een goede relatie met Chelsea en er is dus ook geen conflict. Maar dit zijn twee erg belangrijke duels en daarom hebben we Hazard als voetballer en als mens nodig."